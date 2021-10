Politiet offentliggjør navn på etterlyste i Mortensrud-drapet – begge tidligere dømt for terror

Brødrene Valon Avdyli (35) og Visar Avdyli (32) er etterlyst for Mortensrud-drapet. Bildene er fra videovervåkingskamera på Gardermoen rett før brødrene tok et fly til Pristina i Kosovo, lørdag 9. oktober.

Oppfordrer brødrepar om å melde seg for politiet.

Politiet offentliggjør herved navn og bilde på de to etterlyste mennene som er siktet for drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan, det såkalte Mortensrud-drapet, 7. oktober.

Mennene er brødrene Valon (35) og Visar Avdyli (32) fra Bærum, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

De to er siktet for drap eller medvirket til drap, opplyser politiadvokat Børge Enoksen.

Rømte til utlandet – fanget opp av overvåkingskamera



Brødrene er kjent for politiet fra tidligere, blant annet gjennom Høyesteretts dom av 28. juni 2016 hvor de er domfelt for terrorvirksomhet.

Politiet ser imidlertid ingen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud.

Bildene øverst i saken er fra videovervåkingskamera på Gardermoen rett før brødrene tok et fly til Pristina i Kosovo, lørdag 9. oktober.

Politiet opplyser at de på dette tidspunkt ikke hadde mistanke mot brødrene, og at de først ble kjent med at de hadde forlatt landet på et senere tidspunkt.

Ber brødrene melde seg til politiet



De siktede skal, ifølge pressemeldingen, ha gitt utrykk for at de ønsker at advokat Svein Holden skal representerer dem i denne saken.

Politiet ber brødrene om å melde seg til politiet.

Ifølge politiadvokat Børge Enoksen er det fior tidklig å si noe om foranledningen til drapet, derunder også hvorvidt det er noen realsjonen på mellom de siktede og den drepte.

Politiet har ikke hatt kontakt med brødrene.

– Vi kan bare tenke oss til hvorfor de har dratt utenlands, sier Enoksen til VG.

Saken oppdateres