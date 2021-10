NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 23. oktober.

Dødsdømt nordmann i Somaliland møter i retten

En nordmann som to ganger er dømt til døden for å ha drept en mann i Somaliland, møter i Høyesterett i Hargeisa lørdag. Domstolen skal behandle saken hans en siste gang. Ifølge mannens forsvarer, advokat Farid Bouras, er både lørdag og søndag satt av til rettssaken.

Salvini stilles for retten i Italia

Rettssaken mot Italias tidligere innenriksminister Matteo Salvini begynner i Italia. Han er tiltalt for ulovlig frihetsberøvelse og maktmisbruk. Saken har bakgrunn i anklager om at han i 2019 nektet et redningsskip med migranter om bord å legge til kai på øya Lampedusa.

Landsstyremøte i Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet avholder landsstyremøte 23.–24. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Partileder Sylvi Listhaug holder tale lørdag 23. oktober klokken 11.30 som er åpen for pressen.

30 år siden fredsavtalen i Kambodsja



Lørdag er det 30 år siden Parisavtalen som offisielt markerte slutten på 13 år med borgerkrig i Kambodsja.

Eliteserien i fotball, menn (23. runde):



Viking–Lillestrøm 16.00, Stabæk – Molde 18.00.