Siri Nilminie Avlesen-Østli blir ny programleder i «The Voice»

– Jeg trodde nesten ikke det var sant da jeg fikk spørsmålet, sier hun.

I en pressemelding onsdag ettermiddag opplyser TV 2 at 37 år gamle Siri Nilminie Avlesen-Østli blir ny programleder for sangtalentkonkurransen «The Voice».

Hun tar over programlederroret etter Øyvind Mund.

– Jeg trodde nesten ikke det var sant da jeg fikk spørsmålet om jeg kunne tenke meg å lede «The Voice», sier hovedpersonen selv.

Avlesen-Østli har lang fartstid som journalist, fra 2012 i TV 2, hvor hun blant annet har vært reporter, anker og programleder i TV 2 Sporten, programleder i «God morgen Norge» og anker i TV 2 Nyhetskanalen. Tidligere i år var hun deltaker i «Kompani Lauritzen», mens hun nå i høst er aktuell som deltaker i «Skal vi danse».

– Det var vanvittig stort og jeg ble så glad for å få muligheten. Programmet er fantastisk – så ja, dette er faktisk drømmejobben i mine øyne. Jeg er veldig takknemlig for at TV 2 vil satse på meg i denne rollen, sier 37-åringen.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, sier det er en stor glede å presentere Avlesen-Østli som ny programleder for programmet.

– Siri er erfaren formidler og vil med sitt trygge og gode vesen også være en solid støttespiller for deltakerne i programmet. Jeg er helt sikker på at den kommende «The Voice»-sesongen er i de beste hender, sier Haldorsen.

Den syvende sesongen av «The Voice» blir sendt på TV 2 i 2022.