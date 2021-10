Medier må slette saker og stenge kommentarfelt om Kongsberg-drapene: – Ryktespredning

Ragnhild Aarø Njie - Kampanje.com

Dagbladet har stengt sine kommentarfelt, mens NRK har slettet saken fra Facebook. TV 2 har satt inn ekstra ressurser til å moderere.

Drapene som skjedde i går kveld i Kongsberg, som politiet vurderer som en mulig terrorhandling, har preget nyhetsbildet siden - også i utlandet. Kampanje har vært i kontakt med flere av de store norske mediehusene, som har måttet ta grep på grunn av ryktespredning og spredning av feilaktig informasjon i sine kommentarfelt på Facebook.

Espen Langfeldt Olsen, redaktør for NRK Direkte, sier at det er krevende å arbeide og å moderere i sosiale medier en sak som dette.

– NRK har som policy om at vi ikke skal bruke begrenset-funksjonen som finnes på Facebook. Derfor valgte vi å ta av saken på Facebook i natt, sier han.

– Hvorfor valgte dere å slette saken fra Facebook i natt?

– Vi har begrenset med kapasitet på nattestid, spesielt på en natt som denne, og da fjerner vi sakene fra Facebook, sier han.

– Det blir alltid et stort omfang av kommentarer i saker som dette. Det er personer som legger ut feilaktige opplysninger om hvem som står bak, og hva slags motiv det er, sier Langfeldt Olsen videre.

I skrivende stund har NRK én sak om hendelsene i Kongsberg i går kveld liggende ute på Facebook.

– Inntil videre moderer vi denne manuelt. Vi følger utviklingen her utover dagen, men vi forsøker å ta unna det som kommer, sier han.

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, sier at redaksjonen per nå har koblet på ekstra ressurser for å følge med i kommentarfeltene.

– Vi vurderer fortløpende om vi skal stenge helt på enkelte saker, sier Solbrække.

Dagbladet: – Vekker sterke følelser

Eugene Brandal Laran, sjef for sosiale medier og SEO i Dagbladet, sier at drapene i Kongsberg er en dypt tragisk sak som vekker sterke følelser, ikke bare i Norge, men også utenfor landets grenser.

– Det er et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov, og vi vet av erfaring at slikt fører til en omfattende ryktespredning i sosiale medier, noe vi også så på sosiale medier tidlig i går kveld. Da besluttet vi å stenge de fleste kommentarfeltene våre, sier han til Kampanje.

Han understreker at Dagbladet ikke ønsket å bidra til ryktespredningen, og at deres oppgave er å gi leserne korrekt og oppdatert informasjon løpende gjennom døgnet

– Nettopp for å forhindre slik ryktespredning som man ser andre steder nå. Det er årsaken til at vi har valgt å stenge de aller fleste kommentarfeltene som omhandler drapene og den siktede, sier han og fortsetter:

– Vi har valgt å la noen kommentarfelt være åpne, spesielt på saker der offentlige personer deler sin medfølelse med de rammede, men for eksempel også der politiet ber folk slutte å spre bilder og videoer som angivelig skal være fra saken i sosiale medier.

Politiet: – Slutt med det

Det var ved en pressekonferanse 10.00 i dag i Kongsberg at politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud, kom med en henvendelse til den norske befolkningen.

– Det spres mye bilder og filmer ganske med dramatisk innhold på sosiale medier. Vær så snill å slutt med det. Det er barn i sosiale medier, man har ikke kontroll på hvordan dette spres videre. En oppfordring til alle sammen: Vær så snill å ikke gjør det, sa han.

– Det er lite klokt og lite respektfullt for de som har vært direkte berørt i denne saken, avsluttet han.

Artikkelen er først publisert av kampanje.no.

PS: ABC Nyheter besluttet også å slette et 50-tall kommentarer på Facebook i forbindelse med våre artikler publisert om hendelsen.