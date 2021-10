Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte kongen – har fått i oppdrag å danne regjering

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått det formelle oppdraget med å danne en ny regjering av kongen.

Støre ankom slottet i bil rundt klokka 13.55 tirsdag og kom smilende ut igjen rundt klokka 14.20. Han viste tommelen opp til presse og andre skuelystne før han satte seg i bilen.

Inne på slottet var Ap-lederen i audiens hos kong Harald, som ga ham i oppdrag å danne regjering. Kronprins Haakon var også til stede.

En snau time i forkant var den avtroppende Solberg-regjeringen på slottet for å levere sin avskjedssøknad. Erna Solberg (H) rådet da kongen til å kontakte Ap-leder Jonas Gahr Støre og be ham om å danne ny regjering.

– Jeg vil råde hans majestet kongen til å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, da han er statsministerkandidat for de to partiene som er beredt til å danne regjering, sa Solberg da hun tradisjonen tro kunngjorde sin avgang i Stortinget etter at budsjettet ble lagt fram tirsdag formiddag.

Legger fram plattform

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å danne regjering, og har varslet at de er klare til å presentere medlemmene i regjeringen på torsdag, mens regjeringsplattformen legges fram onsdag klokka 14 i Hurdal.

I forkant av at Støre dro til slottet tirsdag, røpet han overfor TV 2 at ikke alle statsrådene han ønsker til sin regjering er ringt.

– Kabalen er ganske klar, men det gjenstår litt arbeid med å gjennomføre den, men det har vi tid til, sa Støre.

Han dro videre for å møte kongen.

– Det er noe spesielt med det øyeblikket å få telefon fra Slottet. Det er en høytidelig invitasjon, og den har jeg takket ja til, sier Støre til TV 2.

Forretningsministerium

Fram til torsdag vil avtroppende statsminister Erna Solberg og hennes regjering fortsette som et såkalt forretningsministerium, som holder hjulene i gang i regjeringsapparatet.

Støres vei til statsministermakten startet for alvor da han ble valgt til leder i Arbeiderpartiet i juni 2014. Han etterfulgte Jens Stoltenberg som dro til Brussel for å bli Nato-generalsekretær.

Under valget i 2017 klarte imidlertid ikke Støre og Arbeiderpartiet å samle nok støtte til å velte Solberg-regjeringen. Det fikk de til i høstens stortingsvalg, og dermed dro SV, Ap og Sp til Hurdal for å drive regjeringssonderinger.