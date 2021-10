Ferdig: «Stortingsvalget 13. september 2021 har gitt som resultat at det foreligger et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering», sa Erna Solberg til et fullsatt storting under fremleggelsen av hennes regjerings aller siste statsbudsjett tirsdag. Bildet er tatt i Vandrehallen etterpå. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB