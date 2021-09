Forskning: Økt risiko for brystkreft senere ved passiv røyking

Forskerne var overrasket over at sammenhengen mellom passiv røyking og brystkreft var så sterk. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Forskere i Tromsø mener for første gang å ha funnet en klart økt risiko for brystkreft hos kvinner som da de var barn ble utsatt for passiv røyking.