Skjult stalking og hemmelig fotografering kan bli straffbart

NTB

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et lovforslag på høring som vil gjøre skjult personforfølgelse og hemmelig fotografering straffbart.

– Fram til nå har ikke stalking vært straffbart hvis offeret ikke legger merke til det. Sånn kan vi ikke ha det. Stalking er skremmende uansett når man oppdager det, og vi vet at det kan utvikle seg til vold, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Derfor har regjeringen foreslått en strafferamme på opptil fire år i et forsøk på å sørge for at unge kvinner og andre føler seg tryggere, på lik linje med personforfølgelse som skjer åpent.

Lovforslaget kommer på bakgrunn av en dom fra Høyesterett i mars 2019, hvor en mann ble frikjent for å ha kikket på unge kvinner i et boligområde og tatt bilder av flere av dem uten tillatelse siden kvinnene ikke hadde oppfattet hendelsen.

Regjeringen legger også fram et forslag til strafferamme for skjult fotografering og filming av andre på steder som tilhører privatsfæren.

Straff for deling av krenkende bilder trådte i kraft 1. juli i år.