Stortinget visste ikke om skatteregler for pendlerboliger

Stortinget visste ikke at representanter med pendlerbolig trolig skulle skattet av den, skriver Aftenposten.

NTB

Stortinget varsler nå en full gjennomgang av skatteforholdene rundt representantenes pendlerboliger.

Stortinget har nemlig ikke vært kjent med skatteregelverket, skriver Aftenposten.

– Dersom man ikke har merkostnader knyttet til bolig på hjemstedet, vil man heller ikke kunne få dekning av fri bolig fra arbeidsgiver skattefritt, sier seksjonsleder Lene Ringså i Skatteetaten.

Det betyr at stortingsrepresentanter som er folkeregistrert et annet sted enn Oslo, men ikke har boutgifter på det andre stedet, trolig skulle betalt skatt for disse boligene.

Statsministerens kontor, som deler ut pendlerboliger til statsråder, har en annen praksis.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til Aftenposten at han nå vil ta kontakt med Skatteetaten for å avklare forholdene rundt hans mye omtalte pendlerbolig i Oslo.