To av tre sier pandemien betyr lite for partivalg

65 prosent sier at pandemihåndteringen ikke betyr har vært avgjørende for hvordan de stemmer, mens 23 prosent sier det har en viss betydning. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

To av tre nordmenn sier at pandemien og pandemihåndteringen ikke får betydning for hvordan de vil stemme ved stortingsvalget mandag.