Teknisk feil hos Oslo kommune: Får ikke bestilt coronatest via nettsiden

NTB

Flere IT-systemer i Oslo kommune har mandag tekniske problemer. Det fører blant annet til at det ikke er mulig å bestille coronatest på kommunens hjemmesider.

Helseetaten i Oslo bekreftet til VG ved 9.45-tiden at det ikke er mulig å bestille coronatest på Oslo kommunes hjemmesider.

Kommunikasjonsavdelingen opplyser til avisen at det ser ut til at det er flere IT-systemer i Oslo kommune har problemer, og at det jobbes med å rette feilen.