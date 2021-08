NTB

Toppøkonomer ber Norge melde Oljefondet inn i FNs investorallianse for globale nullutslipp. – Norge kan sette et eksempel for andre land med statseide fond.

Oljefondet må innføre krav om nullutslipp fra selskapene det investerer i for å redusere faren for store klimarelaterte tap, mener ekspertutvalg ledet av Martin Skancke.

Forslaget blir godt mottatt av flere miljøvernere og økonomer, som mener at Oljefondet bør ha samme mål for sine investeringer som resten av landet. Norge har skrevet under på Parisavtalen og legger opp til å være et lavutslippssamfunn i 2050, skriver E24.

– Jeg syns det er sterkt av ekspertgruppen å tolke mandatet såpass bredt at de også går inn for et nullutslippsmål, sier seniorøkonom Håvard Halland i OECD.

I sommer sto han i spissen for en gruppe toppøkonomer som ba Norge vise lederskap og melde Oljefondet inn i Net Zero Asset Owner Alliance under klimatoppmøtet COP26 i høst. Denne alliansen har FN i ryggen, forvalter om lag 6.600 milliarder dollar i investeringer og har mål om nullutslipp i sine porteføljer innen 2050.

Klimamøtet COP26 avholdes i Glasgow i Skottland i november.