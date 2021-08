Ny norsk analyse: Elsparkesykler er 5–7 ganger farligere enn sykkel

NTB

Det skjer langt flere skader blant syklister og fotgjengere enn på elsparkesykkel, men risikoen er likevel størst på elsparkesykkel, ifølge TØI.

– Vi anslår nå at det er fem til sju ganger høyere risiko for skader på elsparkesykler enn for sykler, sier seniorforsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Onsdag var han i Arendal for å legge fram ny statistikk og analyser av skader etter kjøring på elsparkesykkel.

60 prosent av de som blir skadd, er menn

Tallene kommer i stor grad fra Oslo og strekker seg til og med juni i år. De viser at:

* 60 prosent av de som blir skadd, er menn

* De er 29 år gamle i snitt

* 41 prosent av ulykkene knyttes til rus

* 8 prosent av skadene er alvorlige

* Det er snakk om hodeskader i et av tre tilfeller

– Det er veldig mange ungdom som skades og som bruker dette, sier Bjørnskau.

Flere sykkelskader

Selv om mediene til stadighet rapporterer om et stort antall elsparkesykkelulykker, understreker Bjørnskau at det også skjer mange skader blant syklister og fotgjengere.

Tall fra Oslo i 2019 viste at det var 2.021 sykkelskader i løpet av året, mens tall fra 2016 viste 6.309 skader blant fotgjengere.

Til sammenligning ble det registrert 764 skader med elsparkesykkel i Oslo i 2019, og i 2020 var det 1.293.

– Det er sånn at selv om elsparkesyklene har færre skader enn de andre, så er de mye farligere. Det er veldig viktig å se dette i forhold til transporten. Det er mye mer sykling enn kjøring med elsparkesykling, sier TØI-forskeren.

Går på trynet alene

TØI har også analysert hvordan skadene skjer.

– Det aller, aller meste er eneulykker, altså hvor folk har gått på trynet på egen hånd, sier Bjørnskau.

Bare 8 prosent av ulykkene er kollisjoner, hvor flere personer og kjøretøy er involvert.

For øvrig er:

* 36 prosent eneulykker uten hindring i veibanen

* 39 prosent er eneulykker med hindring i veibanen

* 4 prosent skyldes unnamanøver og bråbrems

* 10 prosent skyldes at man har sklidd

Farlige trikkeskinner

Skadene er også registrert på en rekke underkategorier, og blant disse er det tre ulykkesårsaker som skiller seg ut: kjøring på trikkeskinner, hull i veien, og fortauskanter.

– Det er veldig mange som går på trynet på grunn av disse tingene, sier Bjørnskau.

En spørreundersøkelse TØI gjorde i fjor blant elsparkesykkelbrukere viste at 14 prosent av dem hadde hatt en ulykke og 37 prosent hadde hatt en nestenulykke.

– Når de oppga årsak, var det mange som trakk fram nettopp ujevnt underlag og glatt underlag, altså veiens utforming. Men det var også mange som pekte på sin egen atferd som bidragsytende, sier forsker Katrine Karlsen ved TØI, som også deltok på presentasjonen.