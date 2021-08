KrF og Venstre varsler omkamp om energimeldingen

Selv om både KrF og Venstre i juni sluttet seg til energimeldingen, der regjeringen slår fast at den vil videreføre dagens praksis for oljeletingen, varsler begge partier omkamp om den etter valget. KrFs klimapolitiske talsperson Tore Storehaug understreker at partiet går til valg på en mer restriktiv politikk enn regjeringsplattformen og energimeldingen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Høyre vil fortsette med oljeletingen. Men til tross for at også både KrF og Venstre sa seg villige til det i energimeldingen, varsler begge omkamp etter valget.

Like før sommeren la regjeringen fram stortingsmeldingen «Energi til arbeid», som la rammene for oljevirksomheten framover. Det legges opp til videre leting etter olje i både eksisterende og nye områder, som i meldingen omtales som modne og umodne områder.

Likevel varslet Venstre-leder Guri Melby overfor NTB allerede i juni at partiet vil ha stans i ny oljeleting, og at hun også tror Høyre kan overbevises, om regjeringen skulle bli sittende etter valget.

KrF har programfestet at de vil begrense letingen til modne områder der det allerede er olje- og gassvirksomhet, og til Klassekampen sier klimapolitisk talsperson Tore Storehaug seg i stor grad enig med Melby.

– Også KrF går til valg på en mer restriktiv politikk enn det som ligger i regjeringsplattformen, og selvfølgelig da også energimeldingen – som er basert på regjeringsplattformen, sier Storehaug til avisa.

Behandling etter valget

Videre påpeker han at energimeldingen skal behandles av Stortinget først etter valget, og at KrF, dersom de havner i opposisjon, vil stemme for sakene de er for, og mot sakene de er mot.

Ola Elvestuen, klimapolitisk talsperson i Venstre, sier til avisa at partiet ikke lenger står bak energimeldingen.

– Det som står i energimeldingen, gjelder ut denne stortingsperioden. Om vi skal fortsette i regjering etter valget, så skal vi forhandle fram en ny regjeringsavtale, og da vil vi presse på det vi går til valg på, som er en stans i framtidig oljeleting, sier Elvestuen.

Videre sier han at det vil være «uansvarlig og naivt» å fortsette med oljeleting etter 2025, altså etter den kommende stortingsperioden.

Uaktuelt med stans for Høyre

Statsminister Erna Solberg sa til NTB forrige uke at det er uaktuelt for Høyre å gå inn for stans i oljeletingen.

Også Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil fortsette oljeletingen, mens MDG, SV og Rødt, i likhet med Venstre, har programfestet full stans i leting etter olje og gass på norsk sokkel.