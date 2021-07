NTNU-styret behandler omstridt oppsigelse i oktober

NTB

Styret ved NTNU i Trondheim behandler mest trolig avskjedssaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem 21. oktober, melder Adresseavisen.

I begynnelsen av juni gikk NTNU til avskjedssak mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem (48) ved Institutt for sosialt arbeid. NTNU-ledelsen mente Eikrem hadde brutt paragraf 26 i statsansatteloven.

Saken ble så tatt opp til behandling i ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunnsvitenskap og utdanning (SU), der konklusjonen ble den samme.

I et intervju med Adresseavisen 19. april 2021 sa Eikrem at han gjerne møter NTNU i retten dersom vedtaket om oppsigelse opprettholdes.

– Det gjenstår å se om de sier meg opp. I tilfelle kommer jeg til å føre saken gjennom alle nødvendige rettsinstanser. NTNU har ingen sak mot meg, sa Eikrem den gang.

Bakgrunnen for saken er blant annet artikler publisert i Filter Nyheter i februar i fjor. Her hevder flere anonyme kilder at Eikrem har hatt en hemmelig Facebook-konto der han skal ha ytret seg fremmedfiendtlig.

I oktober i fjor ble Filter Nyheter felt for brudd på god presseskikk for to av artiklene som Pressens Faglige Utvalg mente var i strid med Vær Varsom -plakatens punkt 3.2.