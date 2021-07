Politiet oppretter sak etter at 12-åring fikk foten i en båtpropell

NTB

Politiet oppretter sak etter at en 12 år gammel gutt falt i sjøen og fikk foten i en propell i Bjørnafjorden søndag.

Søndag ettermiddag ble en 12 år gammel gutt fløyet til Haukeland sykehus etter at han fikk foten i en båtpropell. Ulykken skjedde i Skotøysundet i Bjørnafjorden.

Nå har politiet opprettet sak og sier det blir en etterforskning, melder Bergensavisen.

– Mest sannsynlig er det snakk om et uhell. Det fremstår som at gutten falt fra båten da sjåføren rygget og fikk kutt da han kom under propellen, sier fungerende lensmann Anne Lyssand ved Bjørnafjorden lensmannskontor til avisen.

Politiet skal følge opp med avhør av båtfører, vitner og etter hvert gutten, som skal ha fått kuttskader i foten.