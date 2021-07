En 40 år gammel mann fra Texas er siktet og arrestert mistenkt for å ha startet en brann som tok livet av broren hans og skadet moren stygt.

Ifølge en politirapport skal motivet bak brannstiftelsen være at verken moren og broren fulgte bibelen.

Det skriver New York Post.

Politiet sier den mistenkte 40 år gamle Phillip Daniel Mills erkjenner forbrytelsen, og har fortalt politiet at han brukte bensin fra et hageredskap og tømte det på en sofa i stuen for å tenne på.

Etter å ha tent på familiens hjem i El Paso Texas, skal Mills så ha satt seg utenfor bevæpnet med store steiner i tilfelle familiemedlemmene kom seg ut i live.

Mills' 82 år gamle mor, Annette Mills, kom seg ut og ble reddet av de første hjelpemannskapene på stedet. Hun ble deretter innlagt på sykehus i kritisk tilstand.

Hans 54 år gamle bror, Paul Mills, døde inidlertid i brannen.

Da etterforskerne som avhørte Mills fortalte om broren dødsfall og morens tilstand skal han ha ledd og sagt til etterforskerne at han var sjokkert over at ikke begge døde og kalte det et mislykket forsøk.