AUF-lederen: – Vi har ikke stoppet hatet

AUF-leder Astrid W.E. Hoem under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet, ti år etter terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

AUF-leder Astrid W.E. Hoem sa under minnemarkeringen etter 22. juli i regjeringskvartalet torsdag at de neste ti årene må brukes til å ta et oppgjør med hatet.