NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

246 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 246 koronasmittede i Norge. Det er 64 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 175 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 169, så trenden er stigende.

Bil kjørte på to elger i Larvik

En bil har kjørt på to elger i Kvelde i Larvik kommune. Begge er døde, og bilføreren er kjørt til sykehus.

Sørøst politidistrikt fikk melding om hendelsen, som skjedde på Kveldeveien, klokka 1.05 i natt.

Tolv døde i flom

Minst tolv personer har mistet livet i de store oversvømmelsene som rammer provinsen Henan i den sentrale delen av Kina, utløst av kraftig regnvær. I provinshovedstaden Zhengzhou er veier og T-banetunneler oversvømt.

Evakueringsarbeid pågår flere steder. Lokale myndigheter kaller situasjonen dyster etter at hæren i går advarte om at en demning står i fare for å kollapse i storbyen Luoyang. President Xi Jinping kaller situasjonen svært alvorlig.

Vaksiner til Guatemala

Guatemala har mottatt 3 millioner vaksinedoser som USA har donert til landet. Forsendelsen med Moderna-vaksinene ankom med fly i går, opplyste landets helseminister i natt norsk tid.

Medregnet disse 3 millioner dosene har Guatemala nå mottatt 4,5 millioner doser fra USA. Størrelsen på donasjonen gjør at landet vil kunne tilby vaksinen til alle innbyggerne over 40 år, ifølge regjeringen.

Børsoppgang i Asia

De toneangivende børsene i Asia gikk i pluss da de åpnet i morges, etter flere dager med fall. Oppgangen kom etter at Wall Street gikk i pluss i går kveld norsk tid. Gevinstsikring er en av forklaringene.

I morgen innledes en fire dager langhelg i Japan, med åpningsseremonien i OL fredag kveld.