Retten vil løslate drapssiktet – politiet anker kjennelsen

En 19 år gammel mann er død etter å ha blitt funnet med stikkskader i Sandefjord i juni. To personer ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning.

NTB

Bevisene er for svake til å holde en 26 år gammel mann som er siktet for drap i Sandefjord, fengslet, mener Vestfold tingrett. Politiet anker løslatelsen.

Mannens blir dermed sittende i varetekt inntil Agder lagmannsrett har tatt stilling til fengslingsbegjæringen, ifølge NRK. Politiet ba om ytterligere fire varetektsfengsling med brev- og besøksforbud.

Mannen nekter straffskyld og ønsker å bli løslatt. Han hevdet under fengslingsmøtet at han ikke har noen befatning med drapet, snarere tvert imot. Han ringte politiet drapsnatten for å varsle om at noen trengte hjelp, og forsøkte å redde livet til drapsofferet da politiet ankom stedet.

26-åringen er sammen med en 18 år gammel mann siktet for å ha knivdrept en 19 år gammel mann i Sandefjord natt til 13. juni. De to siktede er av utenlandsk opprinnelse og ikke norske statsborgere. De har begge lovlig opphold i Norge og er bosatt i Sandefjord.

Den 18 år gamle medsiktede ble fredag fengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud. Han samtykket til politiets begjæring, men nekter straffskyld.

– Ingen av de involverte er kjent for politiet fra tidligere forhold, annet enn at én av de siktede har fått en bot i en sak som er irrelevant for denne saken, sa politiadvokat Pernille Nordendal i Sørøst politidistrikt til NTB kort tid etter drapet.