Freddy Kalas avslører at han har fått seg kjæreste

Artisten Freddy Kalas er hemmelighetsfull, men bekrefter at han har fått kjæreste.

Fredrik Auke (31), bedre kjent under artistnavnet Freddy Kalas, forteller til TV2 at han har fått seg kjæreste. Stjernen, som blant annet står bak låtene «Jovial» og «Pinne for landet», avslører imidlertid ikke noe mer enn at han har møtt en kvinne.

– Jeg har møtt en dame. Jeg kan ikke si så mye mer enn det, men jeg har det veldig fint, sier musikeren til TV2 som intervjuet han før en opptreden i musikkprogrammet «Allsang på grensen».

Auke har blant annet deltatt i Melodi Grand Prix i 2016 med sangen «Feel Da Rush». Samme år ble han nominert til Spellemannprisen i kategorien årets låt for sangen «Jovial».