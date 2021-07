Høye bensinpriser varer trolig utover sommeren

På starten av coronapandemien var bensinprisene usedvanlig lave. Halvannet år senere har bildet snudd. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Noen steder i Norge må man nå betale over 19 kroner for bensin og 17 kroner for diesel. Trolig vil det ta tid før prisene synker igjen.