Geir Gulliksen (61) OL-klar i sprangridning – blir tidenes eldste norske OL-deltaker

NTB

Geir Gulliksen blir tidenes eldste norske OL-deltaker når han skal kjempe om edelt metall i sprangridning i Tokyo-OL senere i sommer.

Én ekvipasje i sprangridning var med da Olympiatoppen presenterte den norske OL-troppen lørdag, men først mandag ble det kjent hvem som får reise til Japan.

Gulliksen kjempet om plassen med datteren Victoria og Marie Valdar Longem.

– Det er utrolig artig det, men det er klart jeg hadde ikke blitt lei meg om Victoria ble tatt ut i stedet for meg. Men når man er med og konkurrerer, så vil man gjerne være den som blir tatt ut. Det her er en av mine siste sjanser til å være med i et OL, så det har egentlig vært planen min hele veien, sier Gulliksen til Sunnmørsposten.

Gulliksen vil være 61 år og 7 måneder gammel når OL begynner i slutten av juli. Seileren Magnus Konow var 60 år og 10 måneder gammel da han deltok i OL i seiling i 1948, ifølge avisen.

Per 5. juli består den norske troppen til Tokyo av 94 utøvere og én reserve.