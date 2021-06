Kamerater fant millionbeløp i Mossemarka

NTB

På tur i Mossemarka fant noen kamerater en sekk med det som kan være flere millioner kroner.

– Jeg regner med det kan være så mye som opptil to millioner kroner, sier Ole Bisseberg (40), som var en av dem som fant sekken, til VG.

Politiet i Øst bekreftet til avisa at de har tatt hånd om funnet, men operasjonsleder Svein Walle sier de foreløpig ikke vil uttale seg nærmere om saken.

Funnet ble gjort i et tildekket hulerom i nærheten av Våpenhula i Mossemarka, en liten grotte som huset utstyr for motstandsbevegelsen Milorg under andre verdenskrig.

Bisseberg forteller at sekken allerede var blitt åpnet av noen andre da de fant den.

– Den var allerede snittet opp. Det var klare hulrom etter ytterligere to bunker i samme størrelse, så noen har forsynt seg. Vi fant sedler datert tilbake til 1999, og det er liten tvil om at de har ligget der lenge, sier han.