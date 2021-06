NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 21. juni.

108 nye koronasmittede registrert siste døgn – 26 i Oslo



Det siste døgnet er det registrert 108 koronasmittede i Norge. Det er tolv flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 178 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 180, så trenden er synkende.

26 av de nye smittetilfellene er registrert i Oslo. Det er seks under snittet de sju foregående dagene. De to siste ukene har det blitt registrert i snitt 42 smittede per dag i hovedstaden. Det er registrert 129.333 smittetilfeller i Norge siden pandemien brøt ut. 790 koronapasienter har dødd.

Statsministeren leder valget i Armenia

Statsminister Nikol Pasjinian leder valget i Armenia, viser foreløpige resultater. Pasjinian påberop seg seieren etter at stemmene fra over 30 valgdistrikter var telt opp.

– Armenias befolkning har gitt vårt parti mandat til å lede landet og til å la meg personlig lede landet som statsminister, sa han i en tale på Facebook natt til mandag. Hans parti ledet da med 58,5 prosent, langt foran alliansen til tidligere president Robert Kotsjarjan, som lå på 18,5 prosent.

Høyre har fått inn mindre i valgkampbidrag enn Arbeiderpartiet

Høyre har fått inn 12,6 millioner kroner i gaver til partiet sentralt og til fylkeslag i forbindelse med høstens stortingsvalg. Partiet har så langt fått inn 26 pengegaver på 100.000 kroner eller mer, og de fleste giverne har adresse i Oslo, skriver Klassekampen.

Det betyr nærmere 12,6 millioner til valgkampen, mens Arbeiderpartiet til sammenligning har registrert 26,4 millioner kroner i gaver så langt.

Rahm vant US Open – tok sin første Major-tittel

Jon Rahm gikk seirende ut av US Open etter birdies på hull 17 og 18. Spanjolen vant dermed sin første Major-turnering.

Sørafrikaneren Louis Oosthuizen ledet mot slutten av turneringen, men Rahm satte en pen putt på hull 17 og sikret seg birdie. Han fulgte like etter opp med nok en birdieputt, den femte for dagen, på hull 18. Rahm endte seks slag under par, mens Oosthuizen måtte se seg slått med sine fem slag under par.

Børsfall i Japan

Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen falt 3 prosent kort tid etter åpning mandag. Nedgangen kobles til frykt for at USA kan sette opp styringsrentene. Den bredere Topix-indeksen var ned 2,4 prosent etter en halvtimes handel mandag morgen.

Nedgangen kommer idet investorer fortsatt fordøyer budskapet fra USAs sentralbank om en strammere pengepolitikk. Det var onsdag at USAs sentralbank antydet at de enorme økonomiske hjelpetiltakene kommer til å bli fjernet tidligere enn antatt.