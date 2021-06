NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

EM-festen fortsetter med storkamp

Andre runde av gruppespillet i fotball-EM fortsetter. Første kamp ut i dag er Ungarn mot Frankrike klokka 15, den kampen går på TV 2.

De to kveldskampene går på NRK. Klokka 18 er det klart for en ordentlig godbit. Regjerende mester Cristiano Ronaldo og Portugal skal opp mot Tyskland, som vant VM i 2014.

Spania mot Polen runder av EM-dagen klokken 21.

Statsministeren legger ned omstridt grunnstein

Statsminister Erna Solberg er på Hjelset i Molde for å legge ned grunnsteinen til det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Dermed kommer byggingen av det nye regionsykehuset endelig i gang etter en bitter strid mellom Kristiansund og Molde.

Kristiansunds ordfører har varslet at han ikke vil delta på markeringen med statsministeren i ettermiddag. Han viser til sin motstand mot prosjektet, som også har vært gjenstand for en rettssak der helseminister Bent Høie måtte avvise at han konspirerte mot Kristiansund.

Rødt holder valgkampmøte på hemmelig sted

Partiet Rødt holder et valgkampmøte, der blant annet komikeren Jonis Josef skal underholde. På grunn av pandemien skjer det på hemmelig sted, men blir streamet i sosiale medier.

På møtet skal partileder Bjørnar Moxnes holde sin første politiske tale i valgkampen. Arrangementet starter klokka 17.

Historisk høytidsdag i USA

Høytidsdagen Juneteenth blir for første gang feiret som en føderal høytidsdag. Dagen markerer avskaffelsen av slaveriet i USA, og det har vært en lang kamp for å gjøre den til føderal høytidsdag.

Så sent som torsdag denne uka underskrev president Joe Biden loven som gjør dagen til føderal høytidsdag. Det er ventet flere markeringer rundt om i USA i dag.

Pride-parade i Warszawa

Klokka 14 i dag er det Pride-parade i den polske hovedstaden Warszawa. Homomiljøet i Polen har vært under press fra myndighetene. Partnerskap eller ekteskap mellom to av samme kjønn er fremdeles ikke tillatt, og flere byer har erklært seg som «LHBT-frie soner».