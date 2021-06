Lørenskog-saken: Kun 79 nordmenn opplyste å ha verdier i dash og monero det året Anne-Elisabeth Hagen forsvant

Drapssiktede Tom Hagen fotografert på vei fra sin arbeidsplass på Lørenskog i slutten av april 2021. Milliardæren er fortsatt siktet for å ha drept ektefellen Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Den eller de som står bak bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen overførte i løpet av sommeren 2018 et beløp i kryptovalutaen dash til en konto på kryptobørsen Huobi.

Ifølge VG ble pengene på Huobi-kontoen vekslet fra dash til kryptovalutaen bitcoin, som senere ble brukt til å kommunisere med milliardæren Tom Hagen (70) via kodede meldinger.

8. juli 2019 fikk familien Hagen en kryptert epost fra den eller de som oppgir å ha kidnappet Anne-Elisabeth Hagen. Kort tid etter utbetalte ektemannen Tom Hagen 1,3 millioner euro til den ukjente motparten.



Utbetalingen bidro ikke til å oppklare saken eller bringe Anne-Elisabeth Hagen tilbake i live.

Bitcoin, monero og dash

I slutten av mai i år gikk politiet ut med nye opplysninger i forsvinningssaken som har rystet Norge. Da ble det raskt ny fart i etterforskningen, og politiet mottok en rekke nye tips i saken.

Politiet opplyste da at gjerningspersonene har benyttet seg av et svært avansert oppsett med ulike kryptovalutaer som bitcoin, monero og dash. Disse er igjen koblet med falske identiteter og spor som er vanskelig å avsløre.

Etter at politiet gikk ut i VG med denne informasjonen har politiet mottatt mer enn 100 tips om konkrete personer som kan ha kunnskap om den da ukjente valutaen dash og monero.

Få nordmenn med verdier i begge valutaer



Ifølge TV 2 var det i 2018 til sammen 205 nordmenn som eide monero, mens 224 opplyste til Skatteetaten at de hadde verdier i kryptovalutaen dash. Men kun 79 nordmenn oppga at de både hadde verdier i dash og monero.

Året etter var det 119 personer som opplyste at de hadde verdier i monero, mens 77 personer oppga at de hadde dash. Bare 22 personer opplyste at de satt med verdier i begge kryptovalutaene.

Nye søk i omfattende etterforskningsmateriale

Flere av de nye tipsene politiet har mottatt blir ansett som så relevante at de umiddelbart har kalt inn folk avhør.

– Tipsene omhandler både navngitte enkeltpersoner og miljøer, samt utfyllende informasjon om de særtrekkene som er fremhevet, og hvordan disse kan belyses ytterligere, sier Hanssen til TV-kanalen.

Politiet har også gjort nye søk i det omfattende etterforskningsmaterialet de allerede sitter på etter om lag 2 1/2 års etterforskning.

Avansert teknologi og metoder



Ifølge VG bærer planleggingen og gjennomføringen av kidnappingen preg av avanserte verktøy for å skjule spor av alvorlig kriminelle handlinger.

Bruken av en helt ny kryptovaluta, en ny og ukjent kryptobørs, et VPN-program som skjuler spor, finansinstitusjoner for rikinger og merkelig lave transaksjonsbeløp, er ifølge politiet helt særegent.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. Hun er ikke blitt funnet til tross for intens etterforskning.

Ektemannen Tom Hagen er fortsatt siktet for å ha drept henne. Politiet har uttalt at de ikke gir opp, men har håp om at saken vil bli oppklart og gjerningspersoner straffet.

