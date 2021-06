Over 100 smittetilfeller knyttet til gudstjeneste i Trøndelag

Kommunedirektør Morten Wolden opplyser at over 100 smittetilfeller i Trøndelag er tilknyttet en gudstjeneste 8. mai. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Over 100 coronatilfeller er knyttet til en gudstjeneste i Melhus i Trøndelag 8. mai. Det er også over 100 tilfeller som spores til et utested i Trondheim.