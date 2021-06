Britannia Hotel stengt på ny: – Følte oss urettferdig behandlet

Britannia Hotel i Dronningens gate i Trondheim er stengt for fjerde gang under pandemien.

Hotelldirektøren ved Britannia Hotell har lite forståelse for den fjerde nedstengingen av Trondheim.

De siste ukene har smitten økt i Trondheim. På mandag ble så å si hele byen stengt ned. Det fryktes at det er den indiske virusvarianten som har fått fotfeste i byen.

Da ble det blant annet innført full skjenkestopp og forbud mot besøk av flere enn to gjester innendørs, en lokal forskrift som opprettholdes fram til 8. juni.

– Vi gråt og var lei oss

Britannia Hotell har dermed stengt dørene på ny, og for fjerde gang under pandemien. Skjenkestoppen i byen årsakene til stengte dører, forteller hotelldirektør Mikael Forselius til Børsen.

– Vi lever for det her, og alle blir lei seg. Både jeg og de andre ansatte er emosjonelle, fordi vi er vant til å gå «all in». Det er beviset på hvor godt vi driver dette hotellet. Da blir man emosjonell og har hjertet utenpå kroppen, så vi gråt og var lei oss. Vi var skuffet og følte oss urettferdig behandlet, til tross for at vi har gjort alt riktig, sier Forselius til nettstedet.

Hotelldirektøren forteller at han ikke har all verdens forståelse for de to siste nedstengingene i Trondheim.

– Med den nasjonale skjenkestoppen i påska, da følte vi at vi tok en for laget og for Oslo, så det føltes ekstremt urettferdig, sier Forselius.

– Paradoks

Smitten i Trondheim er knyttet til et studentmiljø, melder VG.

– Det som er et stort paradoks, er at nå reiser studentene hjem til kommuner i hele landet, så vi er redd for at vi distribuerer den indiske mutanten ut til hele landet, sier Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) til avisen.

Kommunen oppfordrer studenter til å teste seg når de kommer til hjemkommunen.