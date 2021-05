Mann dømt for voldtekt på parkeringsplass

NTB

En mann i 20-årene er dømt til fengsel i tre år og ti måneder for å ha voldtatt en kvinne på en parkeringsplass på Helgeland i januar 2019.

Mannen ble også dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisning.

Helgeland tingrett mente at straffen i utgangspunktet burde vært noe over fire års fengsel. Lang saksbehandlingstid gjorde at straffen ble fengsel i tre år og ti måneder.

Dommen ble avsagt med dissens 2–1. Mindretallet mente det ikke forelå tilstrekkelig bevis for at kvinnen skal ha blitt voldtatt.

Mannen nektet straffskyld. Aktor la ned påstand om fire års fengsel, som er normalstraffen for voldtekt til samleie.