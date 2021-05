NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 31. mai.

Rettssaken etter dobbeltdrapet på Lørenskog starter

Rettsaken mot en kvinne i 30-årene som er tiltalt for å ha drept sine to barn på ett og sju år på Lørenskog i juli i fjor, starter i Romerike og Glåmdal tingrett. Kvinnen er også tiltalt for å ha forsøkt å legge skylden for drapene på eksmannen. De sakkyndige har konkludert med at kvinnen var tilregnelig, og ifølge kvinnens forsvarer vil dette bli et tema i rettssaken.

Det nasjonale beredskapsenteret på Taraldrud åpner

Statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøker Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud for å offisielt åpne senteret, som har vært i full drift siden desember 2020. Målet med senteret er å legge til rette for å forebygge, avverge og håndtere ekstraordinære hendelser og kriser, og å skape trygghet for befolkningen.

Oslo tingrett behandler fellingen av Letjenna-reviret

Organisasjonen Noah mener vedtaket om å skyte fire ulver i Letjenna-reviret i fjor vinter må kjennes ugyldig og har saksøkt Klima- og miljødepartementet. Saken starter i Oslo tingrett mandag. Det er satt av fem dager til behandlingen.

Herrelandslaget holder pressekonferanse

Landslagssjef i fotball for herrer, Ståle Solbakken, og Dortmund-spiller Erling Braut Haaland holder pressekonferanse i Marbella i Spania i forkant av privatlandskampene mot Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni.