Rettssosiolog Thomas Mathiesen er død

NTB

Den kjente norske rettssosiologen Thomas Mathiesen døde lørdag, 87 år gammel.

Det er det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo som opplyser om dødsfallet på sine nettsider søndag.

– Vi kommer til å savne Thomas dypt som kollega, venn, samtalepartner og medmenneske, heter det i meldingen fra fakultetet.

Mathiesen var med på å etablere faget rettssosiologi i Norge og i Norden, og han var sentral i det som har blitt kalt «gullalder-generasjonen» i norsk sosiologi.

Internasjonalt er han mest kjent for sin fengselsforskning og aksjonsforskning og for sitt store samfunnsengasjement, og Mathiesen har blitt sett på som blant de fremste representantene for en retning som går inn for å avskaffe straff som virkemiddel innen kriminalpolitikken og kriminologien.

Mathiesen var en av stifterne av Norsk forening for kriminalreform (KROM) i 1968, og var aktiv i foreningen helt fram til sin død. Han har mottatt en rekke priser som æresprisen til Norsk sosiologforening, Carroll-prisen og Zola-prisen.