Mann funnet omkommet i Åndalsnes

NTB

En ung mann ble lørdag ettermiddag funnet omkommet i terrenget i Setnesmoen i Åndalsnes.

Mannen ble meldt savnet fredag etter at han sist var sett torsdag kveld. Lørdag morgen satte politiet i Møre og Romsdal inn søk med helikopter over Setnesmoen. Mannskap fra Røde Kors ble også kalt ut for å gjennomføre søk.

Lørdag ettermiddag gikk politiet ut med oppdatering om at den savnede var funnet. Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt sier til NTB at mannen ble funnet klokka 12.59.

– I forbindelse med søk etter savnet person har politiet gjort et funn i Setnesmoen området. Personen er funnet omkommet, pårørende er varslet, melder politiet.