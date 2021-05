Da Aicha (17) klatret om bord i båten var den stappfull av totalt 60 mennesker. Bare tre av dem skulle overleve turen. 22 dager senere ble båten med tenåringen og to andre mennesker funnet drivende på sjøen.

Det var 26 april at spansk luftforsvar fikk øye på en båt som drev på sjøen utenfor den sydligste av kanariøyene El Hierro. Om bord i båten satt det tre mennesker. Redningshelikopteret ble kontaktet og en redningsaksjon ble igangsatt.

– Vi så med en gang at dette kom til å bli stygt, sier redningsmann Fernando Rodriguez til BBC.

De tre overlevende var omringet av omkomne mennesker. Ulykken skulle vise seg å være Kanariøyenes verste migrantulykke. Aicha og de to andre ble fraktet til sykehus på El Hierro. Nå forteller 17-åringen om opplevelsene til sjøs.

– Etter to dager på sjøen var vi fri for mat og drikke, og på dag fire gikk vi tom for drivstoff. Flere begynte å skrike i desperasjon etter vann og jeg prøvde å gi dem sjøvann, forteller en gråtkvalt Aicha i et videointervju med BBC.

57 personer omkom om bord i båten. 22 dager etter at båten forlot Mauritania langs vestkysten av Afrika, ble de tre overlevende funnet. Aicha og de to andre er tatt hånd om av spanske myndigheter.