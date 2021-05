NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 15. mai.

425 nye smittetilfeller registrert

Det er registrert 425 nye koronatilfeller i Norge det siste døgnet. Det er 18 flere enn samme dag forrige uke, og flere enn snittet de siste sju dagene, som er 417. Sammenlignet med situasjonen for en uke siden, er det en stigende trend.

I Oslo er det registrert 102 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er 22 over snittet de siste sju dagene.

Jordskjelv nær Svalbard

Et jordskjelv 298 kilometer vest for Svalbard ble målt til en styrke på 4,4. Skjelvet ble registrert klokken 4.31, og hadde et episenter i Grønlandshavet. Skjelvet var 1.436 kilometer unna Murmansk i Russland, like ved Kirkenes.

Svalbard ligger nær et område med høy jordskjelvaktivitet, og i 2017 kunne innbyggerne i Longyearbyen kjenne et jordskjelv som hadde styrke 4,7 med et episenter 150 kilometer unna.

Flere meldinger om fest og bråk

Det var fest og uro flere steder i landet i natt. I Bergen måtte politiet håndtere flere slagsmål med mange personer involvert på kort tid. Ingen ble alvorlig skadd. Flere ansamlinger ble oppløst i Bergen-området fordi for mange var samlet.

I Molde var over 300 ungdommer samlet sent fredag kveld, flere av dem mindreårige. Det samme gjaldt i Mo i Rana, der politiet avbrøt en russefest da flere unge strømmet til stedet. I Tønsberg ble sju ungdommer utsatt for pepperspray, tilsynelatende vilkårlig. En 18-åring ble pågrepet.

Ellers melder politiet i flere distrikter om mange klager på nattefreden og noen for store ansamlinger, men få alvorlige hendelser.

Guterres ber om våpenhvile

FNs generalsekretær António Guterres ber om umiddelbar våpenhvile mellom Israel og palestinerne, samtidig som rakettangrepene fra Gazastripen og luftangrepene fra Israel fortsatte i natt.

– Den pågående militære eskaleringen har ført til store lidelser og ødeleggelser. Den har krevd mange sivile liv, blant annet mange barn, sier Guterres. Han frykter en sikkerhets- og humanitær krise og at situasjonen kan føre til ytterligere ekstremisme i regionen som helhet.

Tornadoer har tatt flere liv i Kina

To tornadoer har tatt livet av minst sju mennesker i Wuhan i Kina. I tillegg ble 218 personer skadd, opplyste byens myndigheter i natt.

Tornadoen rammet byen fredag kveld. En annen tornado tok ett liv og førte til at 21 personer ble skadd i Jiangsu-provinsen.

Kina på Mars

Kina har for første gang i landets historie landet et fartøy på overflaten på Mars. Landingen ble kunngjort litt før klokken 3 natt til lørdag norsk tid.

Roveren Zhurong blir nå stående inne i landingsfartøyet i noen dager før den ruller ned en rampe for å utforske landingsområdet, som ligger på sletten Utopia Planitia, der USAs Viking 2 landet i 1976.