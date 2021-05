Politiet vil ha rettspsykiatrisk undersøkelse av Frogner-siktet

Den siktede mannen ble pågrepet i en bil på E18 på Strand i Bærum, etter å ha meldt seg selv for en tilfeldig politipatrulje. Les mer Lukk

NTB

Politiet vil be om en full rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen som er siktet for drapet på Fevziye Kaya Sørebø for to uker siden.