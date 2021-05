Ni års fengsel for en rekke nettovergrep

NTB

En vestlending i 20-årene er dømt til ni års fengsel for å ha begått et stort antall overgrep mot barn han kontaktet på internett.

Det var 19 fornærmede i saken. De fleste var 10 til 12 år gamle da overgrepene skjedde, mens den yngste var sju år, skriver NRK.

Ved noen av tilfellene utga mannen seg for å være en elleve år gammel jente. Han kom i kontakt med de fornærmede på Tiktok, Fornite, Facebook og Snapchat.

Retten ville i utgangspunktet idømme mannen et erstatningskrav på 1,72 millioner kroner, men personlige forhold gjorde at det ble satt ned med to tredeler.

Lempingen vil derimot ikke medføre en reduksjon i utbetalingen av voldsoffererstatningen.

Dommen fra Sogn og Fjordane tingrett var enstemmig.