115 russ bekreftet smittet i utbruddet på Jæren

NTB

I alt har 115 russ fått påvist coronasmitte i et utbrudd i Rogaland, opplyser kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes til VG.

Lørdag var det registrert 95 smittede i utbruddet, ifølge avisa.

I tillegg til russen er det påvist smitte hos 16 nærkontakter.

Det er en uke siden at mer enn 1.000 russ reiste over kommunegrensene på Jæren med russebusser og russebiler for å feste. Russen på Jæren har avlyst alle arrangementer fram til 13. mai.