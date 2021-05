Skuespiller Jorunn Kjellsby utsatt for svindel

Jorunn Kjellsby (77) ble over en toårsperiode utsatt for svindel av en mann hun stolte på. Selv ante hun ingenting før døtrene hennes tilfeldigvis sjekket kontoutskriftene. Arkivfoto: Knut Falch / NTB

Den folkekjære skuespilleren ble utsatt for grovt bedrageri. Nå er mannen dømt.

VG melder om dommen, der en mann i 60-årene ble dømt til fengsel i Oslo tingrett for å ha svindlet Jorunn Kjellsby for 100.000 kroner i tidsrommet 2018-2020.

– For meg er det helt uforståelig at dette kunne skje. Vi snakker om et menneske som har gledet meg så veldig. Det er slemt. Grusomt, sier Kjellsby til VG. Hun er kjent fra flere filmer og opptredener på scenen og fikk æresprisen under Amanda-utdelingen i 2006.

Jannike Kruse, Stellan Skarsgard og Jorunn Kjellsby under filmfestivalen i Berlin der de promoterte filmen "En Ganske Snill Mann" i 2010.

Skrantende helse

Hun pensjonerte seg fra teaterscenen for fem år siden og har de siste årene slitt med skrantende helse, ifølge avisen.

Som følge av brudd i ankler, knær og lår trengte hun noen som kunne hjelpe henne med blant annet innkjøp og det var her den nå dømte mannen kommer inn. Han skal ha fått bruke hennes bankkort til å gjøre nødvendige ærend, men misbrukte tillitten og bankkortet.

Mannen har erkjent forholdet og må sone 18 dager i fengsel. Hans forsvarer Frode Sulland opplyser til avisen at dommen ikke vil bli anket.

– Følte meg dum som et naut

– Noen ganger føler jeg meg dum som et naut, men samtidig vet jeg at jeg er et høyst oppegående menneske. Det er ikke noe galt med meg. Likevel tenkte jeg noen ganger under rettsprosessen at det kanskje var jeg som sviktet ham. Tenk noe så rart og underlig, men disse menneskene er så smarte, sier hun til VG.

Hun sier at hun er mest skuffet over tillitsbruddet enn selve pengene. Mannen må i tillegg til fengselsstraffen, også betale henne tilbake 100.000 kroner.

Svindelen ble oppdaget da Kjellsbys døtre studerte kontoutskriftene hennes. Kjellsby selv hadde ingen anelse om at hun ble svindlet.