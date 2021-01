Politiet, DNB og Telenor går sammen for å hindre svindel av eldre

Flere eldre ble i fjor fralurt millioner av kroner av frekke svindlere. Blant annet mistet en kvinne i 70-årene alle sparepengene sine da en svindler i september lurte henne for 800.000 kroner. I et annet tilfelle ble en eldre mann svindlet for 300.000 kroner.

Likhetstrekk i sakene er at de eldre blir lurt til å gi fra seg BankID-detaljer over telefon.

– Hvis noen spør om engangskoden til BankID og passord, er dette en svindler, selv om de gir seg ut for å være fra banken, eller til og med politiet. Bedrageriene kunne vært avverget dersom befolkningen hadde vært klar over hvordan svindlere opererer, sier Thorbjørn Busch, spesialrådgiver i Telenors sikkerhetsavdeling i en pressemelding.

Telenor og DNB går nå sammen med politiet om å bekjempe svindel mot eldre. I en informasjonskampanje ønsker de å bevisstgjøre eldre og deres pårørende om metodene svindlerne bruker.

Busch sier at svindlernes viktigste verktøy er sosial manipulasjon.

– Svindleren prøver å få deg til å føle frykt, grådighet, stress eller usikkerhet. Ofte forsøker de å skape et tidspress også – de gir et inntrykk av at du må gjøre som de sier nå, ellers forsvinner muligheten, forklarer Busch.

DNB opplyser at deres erfaring er at bedragerier og bedrageriforsøk øker voldsomt i omfang, og at eldre er en målgruppe som svindlerne spesielt retter seg mot.