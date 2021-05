FHI har ikke vært involvert i Oslos gjenåpningsplan

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier de åpnet for samlinger på ti personer etter den faglige anbefalingen byrådet fikk. Foto: Berit Roald / NTB

Folkehelseinstituttets råd ble overkjørt da byrådet i Oslo åpnet for ti personer i private hjem. FHI har ikke vært en del av kommunens gjenåpningsplan.

– Når det gjelder punkt om besøk i private hjem har vi muntlig gitt råd om at antallet besøk og private sammenkomster bør begrenses, skriver avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en epost til NRK.

Hun skriver at en økning fra to til den nasjonale anbefalingen på fem ville vært mer i tråd med den overordnede tilnærmingen med en gradvis kontrollert gjenåpning.

Også smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune frarådet å åpne for samlinger på ti personer i private hjem.

– Vi økte fra et forbud mot flere enn to gjester til en anbefaling om maksimalt fem gjester. I tillegg kan man ikke være samlet flere enn ti. Dette var i tråd med den faglige anbefalingen byrådet fikk, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en epost til NRK via sin pressesekretær Halvard Hølleland.

Han vil derimot ikke svare NRK på nøyaktig hvem som hadde utarbeidet det faglige rådet beslutningen ble tatt på.

På spørsmål om hvorfor FHI ikke har vært involvert i utarbeidelsen av gjenåpningsplanen, svarer Johansen at kommunen «har en meget kompetent administrasjon som gir byrådet råd hver gang vi skal vedta noe».