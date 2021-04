– Så lenge smittetallene fortsetter å synke, antallet innlagte ikke er for høyt og andelen vaksinerte stiger, mener vi at det nå er forsvarlig å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning, skriver Johansen til Aftenposten.

Tirsdag klokka 16 skal byrådslederen orientere om hvilke coronatiltak som skal gjelde i Oslo i første halvdel av mai.

Ifølge Johansen vil byrådet prøve å være «så presis som mulig» når de skal legge fram gjenåpningsplanen.

– På den ene siden skulle vi veldig gjerne kunne gi befolkning og næringsliv stor forutsigbarhet og klare datoer å forholde seg til. På den andre siden har pandemien, igjen og igjen, vist oss at den er svært uforutsigbar. Å åpne opp for deretter å måtte stenge ned igjen, det vil byrådet for all del unngå, sier han.

Den sosiale nedstengingen av Oslo har vart siden november.

Søndag ble det registrert 51 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 84 færre enn snittet de sju foregående dagene og 37 færre enn samme dag i forrige uke.