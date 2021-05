SSB: – Flere føler seg ensomme under coronapandemien

NTB

Coronapandemien ser ut til å ha ført til mer ensomhet. Ifølge SSB kan det være økende smittefrykt og mindre kontakt med andre som er årsaken.

Tallene for 2020, basert på Livskvalitetsundersøkelsen som ble gjennomført fra 9. til 30. mars i fjor, rett før og under den første nedstengningen av samfunnet, viser at 11 prosent av befolkningen mellom 18 og 79 år var plaget av ensomhet, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2012 var tilsvarende tall 7 prosent av befolkningen. Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til denne sammenligningen over tid, ifølge SSB.

Økningen fra 2012 til 2020 er særlig uttalt blant unge under 35 år, og blant aleneboende. De som besvarte undersøkelsen før restriksjonene ble iverksatt den 12. mars 2020, var mer ensomme enn gjennomsnittet også i 2012.

Medieoppslag kan ha bidratt til økt smittefrykt



SSB mener at tallene tyder på at det ikke er den sosiale nedstengningen som er årsaken til økningen, men at medieoppslag om smittesituasjonen, både i Norge og verden for øvrig, kan ha bidratt til økende smittefrykt og mindre kontakt.

Mer bekymring og større frykt har også ført til et sterkere behov for støtte fra andre.

Sentralbyrået mener derfor at det er grunn til å tro at ensomheten er enda mer utbredt i 2021 enn den var i 2020.