Flere mistenkte pågrepet etter ran i Askøy

NTB

Tre mistenkte er pågrepet etter at en bensinstasjon på Kleppestø i Askøy ble ranet natt til mandag.

– Tre yngre menn er pågrepet som mistenkte i saken. To av dem kan ha vært medhjelpere. De ble pågrepet i nærområdet og sistemann ble pågrepet like før klokken 5 mandag morgen, forteller operasjonsleder Tore-André Brakstad i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om ranet klokken 1.20 natt til mandag.

– De første meldingene gikk ut på at noen forsøkte å rasere bensinstasjonen. På vei til stedet ble det klart at det dreide seg om et ran, forteller Brakstad.

Han forteller at det er uklart om ransmannen, som stakk fra stedet til fots, faktisk fikk med seg noe.

– Ransmannen truet betjeningen med kniv, men heldigvis er ingen kommet til skade, sier han.

Politiet rykket ut til området med flere patruljer etter ransmeldingen. De sikret seg også videoopptak av hendelsen.

Saken oppdateres