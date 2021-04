DNs sjefredaktør Amund Djuve slutter i jobben og blir konserndirektør i NHST

Amund Djuve (t.h.) slutter som redaktør i Dagens Næringsliv 1. september. Her hilser han på kronprins Haakon i forbindelse med Årets Gasellepris på Christiania teater i Oslo i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Amund Djuve slutter som sjefredaktør i Dagens Næringsliv etter 22 år. Han blir konserndirektør for mediekonsernets NHSTs publikasjoner.

Dagens Næringsliv skriver at Djuve fra 1. september blir konserndirektør for publikasjoner i NHST Media Group og får ansvaret for å utvikle alle konsernets redaksjonelle titler, inkludert DN.

Djuve tok over som sjefredaktør i Dagens Næringsliv i 1999.