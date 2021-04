Melby om SVs pengebruk: – Sløseri

Venstre-leder Guri Melby er overrasket over pengebruken til SV. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Venstre-leder Guri Melby raser mot pengebruken som SVs landsmøte går inn for. – Problemet hennes er at hun ikke er opptatt av fordeling, svarer Audun Lysbakken.

– SV lover gratis barnehage, gratis SFO, gratis bind og tamponger, gratis hva som helst, sier en lite imponert Melby til NTB.

– De har veldig mange forslag om store velferdsreformer og mange gratisgoder. Vi vet prislappen på noen av dem, men mange vet de ikke engang prislappen på, sier Venstre-lederen.

Denne helgen har både SV og Venstre meislet ut sin nye politikk på hvert sitt digitale landsmøte. Melby mener det har vært stor forskjell mellom partiene når det kommer til ansvarlig pengebruk.

– Fullstendig urealistisk

Hun synes SV fører velgerne litt bak lyset, fordi de uansett ikke vil ha råd til alt de har vedtatt på landsmøtet denne helgen.

– Det er alt fra gratis barnehage til gratis skolemat, gratis pensum, gratis prevensjon, gratis kulturskole, gratis museum, gratis bind og tamponger. Det er fullstendig urealistisk å gjennomføre alt dette i en stortingsperiode hvis man ikke legger opp til et skyhøyt skattenivå, sier Melby.

SV-leder Audun Lysbakken mener Venstre har blitt umulige å skille fra Høyre i den økonomiske politikken, og han forsvarer SVs forslag.

– Problemet til Guri Melby er at hun ikke er opptatt av fordeling. Vi har et stort potensial i Norge for å fordele fra privat forbruk til felles velferd, fra de rike til vanlige folk, sier han til NTB.

– Avgjørende forskjell

Han mener SV har råd til mer enn Venstre av én enkel grunn.

– Og hvis du synes det er greit at de rikeste i samfunnet ikke bidrar til fellesskapet, da har du ikke råd til ny velferd. Det er en avgjørende forskjell mellom oss.

Melby mener det er uklart hva som faktisk vil bli gjennomført hvis SV kommer i regjering.

– For velgerne er det vanskelig å vite hva SV vil prioritere. Blir det skolemat eller bind? spør Melby.

– Edruelig landsmøte

Hun mener at hennes eget parti har gjennomført et mer edruelig landsmøte ved å gå inn for velferdsordninger som er bærekraftige.

– SV sløser med pengene til fremtidige generasjoner. Barn og barnebarn risikerer å måtte kutte velferdsordninger i framtiden hvis vi skal bruke så mye nå.

– Jeg vil hente penger fra dem som har god råd og bruke det til felles velferd, Guri Melby vil at de som har mest fra før skal ha mer i sin egen lommebok. Det er et ærlig valg, men vi er bare dypt uenige, svarer Lysbakken.

– Fristende å gjøre alt gratis

– Er det Venstre som er litt kjipe kanskje?

– Altså, det høres fristende ut å gjøre alt gratis, men det er ingenting som er gratis. Det er noen som betaler for det, sier Melby.

Hun mener Venstres politikk er mer målrettet mot dem som trenger det mest. Blant annet vedtok partiet lørdag å gi gratis heldagsplasser i barnehage og SFO til familier med dårlig råd.

– Men for sånne som meg går det helt fint å betale selv for mine to barn i barnehagen, sier hun.

Venstre-lederen tror det finnes bedre måter å hjelpe dem som sliter økonomisk på enn å gi dem gratisgoder.

– En del av forslagene til SV er for så vidt veldig sympatiske, for eksempel gratis barnehage. Men de foreslår også å bruke penger på en del ting som fremstår ganske unødvendige, som bind og tamponger. For de fleste går det greit å kjøpe dette selv.