Politiet har funnet mulig drapsvåpen i Varaldsøy-saken

Politiet arbeider på stedet etter at en kvinne ble funnet død på Varaldsøy torsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB Les mer Lukk

NTB

Mannen som er siktet for å ha drept en kvinne på Varaldsøy, mener obduksjonsrapporten vil vise at han er uskyldig. Politiet har funnet et mulig drapsvåpen.