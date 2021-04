SV-nestleder: Enighet om selvbestemt abort til grensa for levedyktighet

NTB

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier det er nådd enighet i partiet om at kvinners rett til selvbestemt abort skal gjelde helt til grensa for levedyktighet.

– Vi er enige om at vi skal utvide bestemmelsesretten til kvinnen, selvbestemmelsen. Den skal utvides helt fram til levedyktighet. Det er det enighet om i partiet, sier Fylkesnes.

Dette betyr at abortnemndene skal bort, fastslår han.

– Det skal ikke være noen som tar den beslutningen for kvinnen. Det skal være kvinnen som har siste ord.

Grensa for levedyktighet er i dagens abortforskrift satt til etter uke 22.

Uenighet om rådgivning

SVs landsmøte må søndag likevel votere over konkurrerende forslag i den betente diskusjonen om abort.

Uenigheten gjelder abort mellom uke 18 og uke 22. Et flertall i landsmøtets redaksjonskomité, som Fylkesnes har ledet, går inn for at det i denne perioden skal være obligatorisk veiledning. Et mindretall går inn for å droppe dette kravet.

Det ble klart da redaksjonskomiteen på landsmøtet la fram sin innstilling tidlig søndag morgen.

Vindkraft

Et annet spørsmål som har skapt splittelse på landsmøtet, er vindkraft. Her har redaksjonskomiteen delt seg i tre. Uenigheten gjelder hvor restriktiv politikken for utbygging av ny vindkraft skal være.

Det blir også votering på landsmøtet om hvorvidt SV skal gå inn for en utredning av områder for havvind.