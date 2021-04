Studie på analtesting av covid-19 pasienter er trukket tilbake på etisk grunnlag

Testing for Covid 19 foregår vanligvis i nesen eller halsen. I Kina har de også testet i anus. Nå er en av studiene som underbygger at denne typen testing er bra trukket tilbake fra tidsskriftet det ble publisert i. Illustrasjonsfoto.

Sebastian Hagel - forskning.no

Det skal ha oppstått usikkerhet om hvorvidt de kinesiske forskerne bak studien har fått informert samtykke av de som ble testet.

Studien «Anal swab as the potentially optimal specimen for SARS-CoV-2 detection to evaluate the hospital discharge of COVID-19 patients» har blitt trukket fra tidsskriftet Future Microbiology.

– Den følgende artikkelen har blitt trukket fra Future Microbiology da den ikke møter tidsskriftets etiske standarder, da det ikke var innskaffet informert samtykke fra pasientene, sier Future Medicine, som gir ut tidsskriftet Future Microbiology, i en pressemelding.

Det er forskere ved Weihai Municipal Hospital i Shandong i Kina som har gjennomført denne studien.

Studien ble publisert i Future Microbiology i juli 2020, og kom ut på nettet August samme året. Nå er den altså trukket tilbake.

Det var Retraction Watch som først omtalte saken.

Frasa seg behovet for samtykke

Studien tar for seg testing på fire pasienter. En tre år gammel gutt, to menn på 23 og 45 og en 37 år gammel kvinne skal ha vært studieobjektene.

Vaktbikkjene i Retractionwatch.com mener det er mest sannsynlig at forskerne har glemt å spørre studieobjektene sine om samtykke før de ble objekter i en studie.

Men meldingen fra Future Medicine opplyser ikke om dette, kun at det var mangelfullt informert samtykke.

I studien står det at den var godkjent av Weihai Municipal Hospitals interne fagfellevurdering og at behovet for informert samtykke var «waived», altså at de så bort i fra behovet for informert samtykke.

Retractionwatch har henvendt seg til en av forskerne bak studien, men fikk ikke svar.

Kina og analtesting

I januar 2021 begynte kinesiske myndigheter å teste folk ved å føre en bomullspinne ca. 3-5 cm inn i anus med en lett rotasjon, ifølge BBC.

De mente dette var en effektiv måte å få nøyaktige resultater på, og implementerte denne metoden når de skulle teste reisende inn til Kina.

Det var avgjørende for kineserne å holde importsmitten nede på starten av året, da de rapporterte om lave lokale smittetall.

Så lave, at de hadde dager med null nye smittetilfeller i februar 2021, ifølge Reuters.

Det ble imidlertid gnisinger når diplomater og andre innreisende fra land som Japan møtte det omfattende smittervernet, og måtte utsettes for en ubehagelig analtest.

–Noen japanere rapporterte til vår ambassade i Kina at de hadde fått en anal-test, som forårsaket dem omfattende psykologisk smerte, sa Katsunobu Kat, pressesekretæren til den japanske regjeringen, til BBC.

