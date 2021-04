Kina vurderer å blande vaksiner

Kina må finne en måte å løse problemet på fordi effektiviteten til de eksisterende vaksinene ikke er veldig høy, sa Gao Fu, som leder det kinesiske smittevernbyrået, på en konferanse i Chengdu lørdag.

Gao sier at Kina ikke må se bort fra mRNA-vaksinene bare fordi Kina har sine egne vaksiner.

Kina har fire midlertidig godkjente vektorvaksiner som ifølge testing er betydelig mindre effektive enn mRNA-vaksinene til Pfizer-Biontech og Moderna. De har en effektivitet på henholdsvis 95 og 94 prosent.

Tradisjonell teknologi

Teknologien som Kina har brukt for å framstille vaksiner, er den tradisjonelle, mens vestlige vaksiner er framstilt med ny teknologi.

Også vestlige eksperter er i ferd med å studere om det å blande ulike vaksiner kan øke effektiviteten.

– Alle bør vurdere fordelene som mRNA kan gi til menneskeheten. Vi må følge nøye med og ikke avvise det selv om vi allerede har flere typer vaksiner, sier Gao, som tidligere har sådd tvil om hvor trygge mRNA-vaksinene er.

I desember uttalte han ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua at det ikke kan utelukkes at mRNA-vaksinene har negative effekter på mennesker ettersom de blir brukt for første gang.

Massetestet i Brasil

Den kinesiske Sinovac-vaksinen viste seg å være 50 prosent effektiv i å beskytte mot smitte og 80 prosent effektiv mot alvorlig sykdom under massetestingen i Brasil.

Sinopharms vaksine har en effektivitet på 79 og 72 prosent, og CanSinos vaksine ligger på 65 prosent etter 28 dager.

Per 2. april hadde rundt 34 millioner mennesker i Kina mottatt begge vaksinedosene, mens 65 millioner hadde fått én dose, ifølge Gao. Myndighetene tar sikte på at 40 prosent av befolkningen er vaksinert innen juni. Men fordi livet i stor grad er tilbake til det normale, er folk trege til å melde seg for vaksinering.

Først neste år regner Kina med å ha vaksinert hele befolkningen.

Kina har også levert flere hundre millioner vaksinedoser til andre land, ikke minst fattige land som selv ikke har greid å skaffe seg egne vaksineleveranser.